みちょぱ、夫・大倉士門との誕生日アメリカ旅行ショット公開「いつもラブラブ」「憧れの夫婦」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が11月5日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの大倉士門とのアメリカ旅行の様子を公開した。
【写真】27歳ギャル「楽しそう」イケメン夫との旅行ショット
10月30日に27歳の誕生日を迎えたみちょぱは、「今回の誕生日旅行はロサンゼルスからのラスベガスへ連れて行ってもらいました〜」と誕生日の旅行を報告。「ラスベガスは2人とも初だったからせっかくならって日本で国際免許とってロス→ラスベガスを車で移動したりとにかく盛りだくさんの旅で最高でした」と綴り、「ちょっとよさげなディナー」での夫婦ショットや借りたオープンカーに乗る自身、様々な場所で撮った写真などロサンゼルスでの旅行の様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「楽しそうな旅行」「いつもラブラブ」「憧れの夫婦」「記念日大事にするの素敵」などと反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みちょぱ、夫・大倉士門と誕生日にアメリカへ
◆みちょぱの投稿に反響
