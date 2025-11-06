¾®·ª½Ü¤äÀÖÀ¾¿Î¤È¶¦±é¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢¼Â¤ÎÊì¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÈþËÆ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯
¾®·ª½Ü¤È¶¦±é¤·¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢¾®·ª½Ü¤È2SHOT
11·î6Æü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖMom¡Çs new profile photo Beautiful¡ª¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¡¢¤¹¤Æ¤¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ÎÊì¥Î¡¦¥½¥ó¥ß¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤À¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÈþËÆ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥åÆÃÍ¤ÎÀ¶¤é¤«¤ÇÑ³¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Êì¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾Ð¤¦¤È¾¯¤·²¼¤¬¤ëÌÜ¸µ¤ä¸ý¸µ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ÎÌÌ±Æ¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ÏÊì¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤·Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ï¡¢10·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¾®·ª½Ü¤äÀÖÀ¾¿Î¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤È¶¦±é¤·¡¢Æü´Ú¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡Ù¡Ø²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤±Ç²è¡Ø¥Ü¡¼¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ì¥Ã¥É¥¹¥È¡¼¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¾®·ª½Ü¤È¶¦±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£