楽天ブックスにてガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」などが11月6日17時より販売再開予定！「30MF ドラゴニアナイト」や「S.H.Figuarts」も確認
(C)創通・サンライズ
「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」
楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのガンプラやアクションフィギュアが11月6日17時より販売再開を予定している。
今回確認できた商品は、ガンプラより「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」や、「30MF」より「30MF ドラゴニアナイト」のプラモデル商品のほか、アクションフィギュア「S.H.Figuarts」シリーズより「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー新1号 栄光の昭和ライダーエディション（初回限定台座付属）」「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマン」「S.H.Figuarts ブルマ -大冒険の始まり-」などが販売再開を予定している。
なお一部商品に関しては、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。
「30MF ドラゴニアナイト」
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー新1号 栄光の昭和ライダーエディション（初回限定台座付属）」
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマン」
「S.H.Figuarts ブルマ -大冒険の始まり-」
(C)創通・サンライズ
(C)BANDAI SPIRITS 2023
(C)石森プロ・東映
(C)円谷プロ
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション