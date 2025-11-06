滝沢眞規子 （C）ORICON NewS inc.

　モデルの滝沢眞規子（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。秋らしさ漂う“仕事コーデ”を公開した。

【写真】「コート素敵」“秋らしさ全開”シックな仕事コーデを披露した滝沢眞規子

　滝沢は「仕事行きます」とつづり、全身の自撮りショットなど4枚の写真をアップ。カーキー色のロングコートに同じカラーの肩掛けバッグ、グレーのパンツ、ブラウンのローファーと秋らしいアイテムを合わせ、大人の品格ただようシックな装いを披露している。

　「天気もあやしいので、雨でも大丈夫な　@mackintoshofficial のコートにしたよ。パックは @loewe 靴はモコモコで温かい　@stellamccartney です」（原文ママ）とブランドをメンションし、お気に入りのアイテムを紹介した。

　この投稿には「ステンカラーのコート素敵 やはりクラシックなスタイルは落ち着きますね」「流石の色使い!!」「今日も素敵です」などのコメントが寄せられている。