滝沢眞規子、“秋らしさ全開”シックな仕事コーデを披露「コート素敵」「流石の色使い」
モデルの滝沢眞規子（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。秋らしさ漂う“仕事コーデ”を公開した。
【写真】「コート素敵」“秋らしさ全開”シックな仕事コーデを披露した滝沢眞規子
滝沢は「仕事行きます」とつづり、全身の自撮りショットなど4枚の写真をアップ。カーキー色のロングコートに同じカラーの肩掛けバッグ、グレーのパンツ、ブラウンのローファーと秋らしいアイテムを合わせ、大人の品格ただようシックな装いを披露している。
「天気もあやしいので、雨でも大丈夫な @mackintoshofficial のコートにしたよ。パックは @loewe 靴はモコモコで温かい @stellamccartney です」（原文ママ）とブランドをメンションし、お気に入りのアイテムを紹介した。
この投稿には「ステンカラーのコート素敵 やはりクラシックなスタイルは落ち着きますね」「流石の色使い!!」「今日も素敵です」などのコメントが寄せられている。
【写真】「コート素敵」“秋らしさ全開”シックな仕事コーデを披露した滝沢眞規子
滝沢は「仕事行きます」とつづり、全身の自撮りショットなど4枚の写真をアップ。カーキー色のロングコートに同じカラーの肩掛けバッグ、グレーのパンツ、ブラウンのローファーと秋らしいアイテムを合わせ、大人の品格ただようシックな装いを披露している。
「天気もあやしいので、雨でも大丈夫な @mackintoshofficial のコートにしたよ。パックは @loewe 靴はモコモコで温かい @stellamccartney です」（原文ママ）とブランドをメンションし、お気に入りのアイテムを紹介した。
この投稿には「ステンカラーのコート素敵 やはりクラシックなスタイルは落ち着きますね」「流石の色使い!!」「今日も素敵です」などのコメントが寄せられている。