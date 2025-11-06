山本由伸投手（27）とモデル・Niki（29）の関係が再び取りざたされている。

【写真を見る】イケイケなバニーガール姿やサンタコスをするNiki、海外での水着インスタほか

Nikiは、2016年に配信された恋愛リアリティショー『テラスハウス』に出演し、「番組史上No.1美女」と評判に。モデルとして活躍し、「世界で最も美しい顔100人」に3年連続ランクインしている。

最初に2人の関係に注目が集まったのは、昨年のオフシーズンのことだった。ある芸能関係者が語る。

「現地のパパラッチが、山本と"謎のサングラス美女"がアメリカの超高級住宅街・ビバリーヒルズを歩いているところを動画で公開しました。名前を聞かれた女性は『ニッキー！』と陽気に答えるなど、2人とも時折笑顔をのぞかせながらカメラマンの質問に答えており、堂々とした態度に見えました」

それから約1年後の現在、ドジャース優勝直後の舞台裏を撮影した動画から"交際説"が再燃し、海外メディアにも取り上げられている状況だ。前出の芸能関係者が続ける。

「米テレビ局『NBC4』のリポーターが〈ドジャースの（選手の）友人や家族が、お祝いのためにグラウンドに向かっています〉とInstagramで公開した動画に映る、帽子を目深に被った女性が"Nikiではないか"とSNSで話題になりました。

ただ、話題になっている女性が映り込んでいる時間はごく短く、 Nikiと断定するのは尚早でしょう。また、たとえ動画に映っていたのがNiki本人だとしても、あくまで友人として試合を観戦していた可能性もあります」

とにかく「フッ軽」

いま、あらためて山本由伸との関係に注目が集まっているNiki。かつて彼女はいわゆる"港区女子"的な華やかな日常を過ごしてきたという。

「Nikiさんは港区界隈のバーでよく飲んでいて、タレントさんが集まる飲み会にも頻繁に参加していました。

2020年には『文春オンライン』で、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言期間中に俳優の山田孝之（42）や新田真剣佑（28）らと沖縄旅行をしていたことが報じられて、謝罪しています。

しかし沖縄旅行に参加した顔ぶれの華やかさ、そして2018年には山下智久（40）との熱愛も報じられていたことから、謝罪コメント以上に〈Nikiは何者？〉という点にもネット上で注目が集まりました」（前出・芸能関係者）

Nikiを知る人物は、「とにかく"フッ軽"な子」と証言する。

「誘われたらとりあえず行く、とりあえずやる、みたいな。でもイヤなことはイヤだと言う性格だし、基本的にはすごく自立した女性です。

それでいて飲みの場ではいきなりテキーラを頼むようなチャラさもあって、初対面の相手にも『もっと飲も〜！』と気さくに絡んでいく。ハロウィーンにはバニーガール、クリスマスにはサンタのコスプレをする感じ。とにかくノリが良くてサバサバしているから場が盛り上がる。そんな子だから、次から次へと人を紹介されて、知り合いが増えて行くのです」

しかし、さまざまな相手と接するなかで、本人も思うところがあったのだろうか。山本と交際中とみられる今春に発売された雑誌のインタビューで、Nikiはこのような恋愛観を明かしていた。

〈今の生活が充実しているので焦る気持ちはないですが、自然と恋愛も変わってきて。夢や志だけじゃなく行動や成果が伴っている人がいいな、と思うように〉（『CLASSY.』2025年5月号）

はたしてこのとき頭に思い浮かべていたのは、"負けるという選択肢はない"メジャーリーガーだったのか。