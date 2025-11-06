旅行も通勤もこれ一台！【アウトドアプロダクツ】の2WAYリュックキャリーがAmazonで販売中！
背負っても転がしても快適！【アウトドアプロダクツ】の機内持ち込みスーツケースがAmazonで販売中！
メインルームは視認性のよいグレーの生地を使用し、パネル側には、2段のファスナーポケットがあり、使い勝手の良い内装となっている。収納可能なリュックベルトはチェストハーネス付き。背面はエアメッシュ仕様で蒸れにくくなっている。人混みや段差の多い場所などキャリーで使用しにくい場合はリュックで背負えるので楽に移動できる。
リュックとキャリーの2WAY仕様で、移動スタイルに合わせた柔軟な使い方が可能な多機能バッグとなっている。
約35Lの容量と機内持ち込み対応サイズで、出張や短期旅行に最適な軽量キャリーバッグとなっている。
キャリーバーは3段階で調整可能。背負った際に汚れを防ぐカバー付きで快適性も備えている。
ポケットや仕切りが充実しており、衣類やガジェット類も効率よく整理できる機能性を備えている。
