FANTASTICS中島颯太、ディレクター務めるジュエリーブランドで初のPOP UPに喜び
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太が6日、東京・中目黒でジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』のPOP UPのオープン前日取材会を開催した。
【写真】キュートすぎ！ルダハートポーズで笑顔の中島颯太
1周年を迎えるのを機に中島が同ブランドのディレクターだったことが発表された。中島は「発表の『1年ほど前から実はディレクターをしていた』という形で立ち上げていたんです。もともとジュエリーをやってみたいという思いもありながら、皆さんに自分のポジティブだったり、皆さんに届ける何かがほしいな、と。スペイン語で『ケ・セラ・セラ』が『なるようになるさ』という意味合いがあった。そこから取って、今までなかった『ケセラ』という言葉で、皆さんにポジティブなものだったり、思いを届けられたらなと作っておりました」と話した。
そんなブランドが1周年を記念したPOP UP。「1周年やっていたからこそ、昔作っていたものも見ていただける。（ディレクターと）発表した時に先輩方、後輩、LDHじゃない方もケセラについて『すごいね』、『めちゃくちゃ楽しみだし、かわいい』というお言葉をいただいてうれしかった」と振り返りながら「明日から始まるPOP UPにたくさんの方が来ていただけることと、プレオーダーでたくさんの方に届くことが本当に楽しみです」と笑顔で語っていた。
中島がディレクターを務めるジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』のブランド1周年を記念した初のPOP UP。1周年限定アイテムはパールを使った特別なアイテムで、中島が描き下ろした「ハート」「Q」のロゴがポイントになったコレクションになっている。また、1万5000円（税込）以上購入するとノベルティとして『QUESERA』オリジナルトートバッグがもらえる。
7日から9日まで開催される。
