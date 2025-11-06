６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３８．５１ポイント（０．９７％）高の４００７．７６ポイントと続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。米中貿易摩擦の緩和や、中国の政策に対する期待感などが投資家心理を上向かせている。ハイテク産業支援の動きも関連銘柄にとっての追い風。中国は人工知能（ＡＩ）用半導体の国産化を一段と推進する方針だ。外電が５日、消息筋情報として報じたところによると、中国政府は国の資金を受けた新設データセンター（ＤＣ）について、国産ＡＩチップの使用を義務付けるガイドラインを設けた。指数は徐々に上げ幅を拡大している（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の上げが目立つ。スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が７．４％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が４．０％高、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が２．３％高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が２．１％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＡＩチップの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が９．８％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は３．３％上昇し、他の主要指数をアウトパフォームした。

非鉄・鉄鋼株も物色される。中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が４．６％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が２．０％高、宝山鋼鉄（６０００１９／ＳＨ）が３．５％高、南京鋼鉄（６００２８２／ＳＨ）が２．９％高で取引を終えた。発電・電設株、インフラ建設株、消費関連株、自動車株、エネルギー株、軍需産業株、保険・証券株なども買われている。

半面、銀行株はさえない。厦門銀行（６０１１８７／ＳＨ）が２．６％、上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．７％、招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が１．１％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．０％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が０．６％ずつ下落した。不動産株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．６３ポイント（０．２４％）高の２５９．７９ポイント、深センＢ株指数が６．８３ポイント（０．５２％）高の１３１３．７６ポイントで終了した。

