SMYTHSONの日本限定♡レオパードスモールフラットポーチで洗練された日常を

英国の老舗ステーショナリーブランド「SMYTHSON（スマイソン）」から、日本限定アイテムが登場。クロスグレインカーフレザーを使用したレオパードスモールフラットポーチは、上質な素材感とコンパクトな機能性を兼ね備えた逸品です。日々の必需品を美しく収納し、持つたびに気分を高めてくれるラグジュアリーなポーチをご紹介します。

SMYTHSON日本限定ポーチが新登場

英国の気品と遊び心が融合した「レオパードスモールフラットポーチ」は、日本限定デザインとして登場しました。

クロスグレインカーフレザー特有のしなやかな質感と、洗練されたレオパード柄が魅力。

スマートフォンやカード類、リップなどの小物をすっきり収納できる薄型設計で、バッグの中でもかさばりません。お財布代わりとしても活躍し、デイリーにもトラベルにも頼れるアイテムです。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

上品なレザーと機能美で魅せる

素材には上質なクロスグレインカーフレザーを採用。細部まで丁寧に仕上げられた縫製とシンプルなフォルムが、手に取るたびにラグジュアリーな余韻を残します。

外出時のバッグインポーチとしてはもちろん、デスク周りや引き出しの整理にもぴったり。使うほどに愛着が増し、日常に小さな幸福感を添えてくれます♡

取扱店舗と展開情報

日本限定の「レオパードスモールフラットポーチ」は、全国の一部店舗にて取り扱い中です。お近くの店舗で実際の質感やサイズ感をお確かめください。

取扱店舗：伊勢丹新宿店 メンズ館1F／銀座三越 5F／日本橋三越本店 本館2F

ラグジュアリーを日常に添えて

クラシカルな英国デザインと現代的な機能性を兼ね備えたSMYTHSONの日本限定レオパードスモールフラットポーチ。

シーンを問わず使える上品な存在感は、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♪洗練された佇まいで、あなたの日常にエレガンスをプラスしてみてはいかがでしょうか。