その価格設定でたのんます！

Apple（アップル）が開発していると噂されている、低価格の廉価MacBook。情報によると、iPhone向けのA18 Proチップを搭載するかもなんて話があって、結構安くなるらしいぞ？みたいな前情報がでていました。

続報です。

Bloombergが報じるところによると、「1,000ドルを大きく下回る」見込みで、低価格WindowsノートやChromebookと競合するポジションになるんだとか。本当ならめちゃくちゃ安いじゃん！

MacBook Airよりもかなり安い可能性も

1,000ドルと言われるといまいちピンと来ませんが、米国でのMacBook Airの価格が999ドルからで、国内価格は税込み16万4800円から。ここを「大きく下回る」というのであれば、12万円台とかもあり得る…かも？

そりゃあ希望を言えば10万円以下！ みたいな夢を見たい。

Chromebookと張り合うなら5万円台で！みたいな、エントリーPC市場をぶっ壊すようなことをやってほしさもありますけど、まぁ一番安い無印iPadが5万8800円なのでさすがにそれはないかな。ないでしょう。たぶん。

あと個人的にサイズも気になるところ！ 12インチMacBookちゃんの復活でも嬉しいし、安く済ますならM1世代のMacBook Airのボディを使い回すという可能性もありますね。

登場時期は今のところ2026年初頭が予想されているので、ひょっとしたらわりとすぐにお披露目されるのかも？ M4のMacBook Airも性能と価格とのバランスかなりよくていいんだけど、もし外出時の「端末」として割り切りMacを求めているなら、もうちょっと待ってみましょう。

僕も、待つ。

