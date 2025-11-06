「後悔…」庄司智春、ドジャース敵地にて“ビビって”いる姿を公開「あの空気の中ビビっちゃいますよ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは11月5日、自身のInstagramを更新。“ゴールデングラブの前で”撮った写真を公開しました。
【写真】庄司智春のビビっている姿
黒い上着の下から、ロサンゼルス・ドジャースのユニフォームと思われる裾が見えています。キャップはドジャースのものをかぶり、笑顔でピースをしています。
コメントでは「かわゆ ともちゃん」「あの空気の中ビビっちゃいますよ」「帽子でバレバレですかね？笑」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】庄司智春のビビっている姿
「あの空気の中ビビっちゃいますよ」庄司さんは「ワールドシリーズシリーズ 第二戦で山本投手完投勝利のあとロジャースセンターにあったゴールデングラブの前で ブルージェイズファンの方に撮って貰いました。（球場には99％ブルージェイズファン）ビビって上着着ちゃってるけど ドジャースのユニホームのまま撮れば良かったと後悔…」とつづり、1枚の写真を投稿。
コメントでは「かわゆ ともちゃん」「あの空気の中ビビっちゃいますよ」「帽子でバレバレですかね？笑」などの声が寄せられました。
「歴史的試合を観戦出来て幸せでした」10月30日には「歴史的試合を観戦出来て幸せでした。（1）ドジャース劇的サヨナラ勝利の瞬間。（2）トロント・ロジャースセンターでアウェーの空気をビシバシ感じながら応援した山本由伸投手完投試合」とつづり、球場での自撮りショットを投稿していた庄司さん。アウェーの中でも、堂々としていてすてきです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)