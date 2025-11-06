¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¤³¤ó¤Ê¤ÎÌµÎÁ¤Ç¸«¤Æ¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯38ºÐà¸µÁÄ´ã¶À¤ÃÌ¼¥¢¥¤¥É¥ëá¤¤ï¤¤ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡ÖºÝ¤É²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥·¥Ã¤ÈÃÃ¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤¬¡Ä¡×
¤è¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÃåÍÑ¤·¡Ä
¡¡à¸µÁÄ´ã¶À¤ÃÌ¼¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î»þÅì¤¡¤ß(38)¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¤¤ï¤¤ï¿åÃåá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡Ö20th aMI¡×(¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë)¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ä¤³¤Î¿åÃå¤ÏËÜÅö¤Ï¥¯¥í¥¹¤·¤Æ·ë¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¡ª»ä¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÃå¤Þ¤·¤¿¡ª¤è¤êÎÉ¤¯¡¢¤è¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÃå¤é¤ì¤ë¤«ÌÏº÷¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ç¤·¤¿¡ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÃå¤¿¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Î¤¤¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¢¥É¥Ã¥¥ê¡¢É¡·ì¥Ö¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥Ð¥·¥Ã¤ÈÃÃ¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö20Ç¯¡©¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â»þ¤¬¡×¡ÖºÝ¤É²á¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¤³¤ó¤Ê¤ÎÌµÎÁ¤Ç¸«¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þÅì¤Ï2005Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥¬¥Í¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£