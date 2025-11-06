山本由伸と“交際疑惑”で話題のNikiって誰？「世界で最も美しい顔100人」に選ばれ、“港区女子”代表からセレブ入り…過去にはガーシー氏アテンドの沖縄旅行であらぬ誤解も

ワールドシリーズで球史に残る熱戦を繰り広げたドジャース。日本人としては16年ぶり2人目のMVPに輝いた山本由伸の活躍に全世界が魅了された。その優勝記念セレモニーが行われる直前、ある米テレビ局のリポーターが自身のInstagramに投稿した動画に注目が集まっている。セレモニーに向かう選手の家族や関係者の中に、山本選手と過去に話題となったある女性モデルとおぼしき人物が映り込んでいたのだ。

【画像】バスローブ姿で胸元にネックレスがキラリ、完璧メイクをするNiki

沖縄旅行で文春に報じられた過去も…

注目されたのはスポーツキャスターとして20年以上の経験を持つベテランリポーター、マリオ・ソリス氏が自身のInstagramで投稿した11月2日の動画だった。

ドジャースタジアムで行われるセレモニーに向かう選手や友人、関係者らの様子を「Dodgers friends and family heading out to the field to celebrate」というテロップとともに撮影された2分52秒ほどのもの。

次々と選手やマネージャーがフィールドへ向かうなか、後半に黒いキャップをかぶったデニム姿で髪がロングの女性が映り込んだ。

この女性は昨年11月のオフシーズン中に山本選手とビバリーヒルズを歩いてるところをTikTokerに撮られて話題となったモデル、Nikiこと丹羽二希（29）ではないか？ とネット上で騒ぎとなり、ニュースサイトでも報じられているのだ。

Nikiとは一体、何者なのか？ 彼女をデビュー当時から知る業界関係者は言う。

「彼女は2014年にモデルオーディションでグランプリを獲得してからガールズコレクションに出場したり専属モデルの座を勝ち取ったりと、恵まれた容姿と持ち前の愛嬌の良さがウリで、あっという間に人気モデルの仲間入りしましたね。

恋愛リアリティショーの『テラスハウス』で同い年のプロサーファー男性と恋愛に発展した際は、番組史上に残る甘酸っぱいキスシーンで多くのファンを魅了しました。彼女は愛されキャラで人付き合いもいいので公私ともに顔も広かったと聞きます」

モデルから始まり、テレビドラマやCMなど様々なキャリアを積み、アメリカの映画情報サイトがまとめる“世界で最も美しい顔100人”に3年連続でランクインしているNiki。

写真週刊誌のカメラマンは「モデルやミュージシャンなどとの親密な関係が噂され何度か夜の港区でもお見かけしました」と語る。

「Nikiさんは顔が広くて付き合いも良い“ザ・港区女子”ですから、恋多き美女とか囁かれてました。実際は“お友達”と本当に仲良くしているだけのところを撮られて報じられたこともあるようです。

それに彼女自身もかつてインタビューで『（男性から）何でもしてあげる、好きだよ好きだよ付き合おう、などと猛アピールされて付き合うことが多い』と言っていたこともあり、自ら恋愛にハマってしまうタイプではないようです」（業界関係者）

その人付き合いの良さから羽目を外してしまったこともあった。コロナ禍の緊急事態宣言中に不要不急の沖縄旅行に行き、その様子が報じられてしまったのだ。

「暴露系YouTuberのガーシー氏をはじめ俳優など複数名で行った旅行でした。この時の様子が『文春オンライン』に写真付きで掲載されてしまったのですが、当初ガーシー氏や周囲のアテンダー、モデル仲間は『Nikiさんがリークしたのでは？』と疑っていました。

フタを開ければ、まったく違う原因で撮られたのですが、それくらい色々誤解されがちな、オープンな性格の女性なんです。最近は港区というより、海外に滞在することが多くSNSにもセレブな様子がアップされています」

黒キャップにデニムの女性はNikiなのか？

Nikiと山本選手は昨年11月のオフシーズン中にビバリーヒルズをふたりで歩いているところをTikTokerにより動画を撮られ、拡散された。その際、TikTokerに名前を聞かれた彼女は、「ニッキー！」とノリノリで答えたようだ。当時の目撃情報を取材した週刊誌記者は言う。

「この時の様子は、仲良くふたりで歩いていたという感じです。メジャー選手だからと何としても恋愛関係になって結婚したいといったガツガツ感はなく、サバサバした感じが山本選手も気兼ねなく親交できるといった感じなのではないでしょうか。

今年春くらいまでは二人は“親しい仲だった”とうかがっていました。ただ最近は疎遠になったという情報もありました」

今回の動画に映った黒キャップにデニムの女性はNikiなのか？ 関係者によれば「彼女本人かはっきりしない」と首をひねる。

「まずNikiさんにしては服装がやや地味かなって感じだったのと、帽子をかぶっているので顔がよく見えないのですが…ややNikiさんと雰囲気が違う。ドジャースの別のある選手の“パートナー”という噂もあり、本人かはっきりしないんです」

二人の仲についてNikiのパートナー事務所は「プライベートのことは本人に任せている」と一部報道機関に回答し、否定も肯定もしていないのが現状だ。スーパースターのお相手は、多くのファンが注目しているが、真相はいかに……。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班