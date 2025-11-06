パリ五輪代表の正GKが待望のA代表初選出「本当に驚きました」。ムードメーカーとしても定評「国民の方の笑顔に繋がるプレーをしたい」
日本サッカー協会は11月６日、11月シリーズに臨む日本代表メンバーを発表。初招集は３人。MF／FWでは北野颯太（ザルツブルク）と後藤啓介（STVV）。残る１人は、GKの小久保玲央ブライアン（STVV）だ。
成長著しい24歳の守護神が、森保ジャパンに名を連ねた。10代の頃から世代別代表に選ばれ、24年のパリ五輪では背番号１を託されて正GKとして奮闘。クラブでは柏レイソルU-18からポルトガルのベンフィカに赴き、現在はベルギーのSTVVで活躍する。
小久保はクラブの公式サイトを通じて、「初めてのA代表選出ということで、本当に驚きました」とコメント。次のように続けた。
「初招集という立場なので、まずはチームをしっかりサポートして、後ろから貢献できるように頑張りたいと思います。ピッチ外でも細かいところに気を配って、チームに良い影響を与えられるようにしたいです。U-23の時にはいつも日本の国民のために戦うということを意識していたので、ゼロで抑えるということを意識して、少しでも国民の方の笑顔に繋がるようなプレーをしたいなと思っています。緊張もあると思いますが、温かい目で見守ってもらえたら嬉しいです」
ムードメーカーとしても定評のある小久保が、森保一監督が率いるA代表でどんな存在感を放つか。なお、日本は14日に豊田スタジアムでガーナと、18日に国立競技場でボリビアと相まみえる。選出された26人は以下のとおりだ。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）※
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）※
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
