¡¡11·î14Æü¤Ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡¢Æ±18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤òÀï¤¦£´¥¯¥é¥Ö¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢FCÅìµþ¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤«¤éÁêÇÏÍ¦µª¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ÂçÇ÷·É²ð¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¤é¼ã¼ê¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£GK¤¬ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¡¢DF¤¬Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¡£MF¡¿FW¤¬±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï£²¿Í¡£CB¤Î°ÂÆ£¤ÈMF¤Îº´Æ£¤À¡£
¡¡10·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂÆ£¤Ïº£²ó¤Î³èÆ°¤¬ÀµÇ°¾ì¤«¡£ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤ä¤äÂ¤â¤È¤Îµ»½Ñ¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï11·î¤ÎÏ¢Àï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç°ÂÆ£¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤È¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ò¼çÉð´ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡E-£±Áª¼ê¸¢°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¡Ê19ºÐ¡Ë¤Ï¡¢º£¸åÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä°ïºà¤À¤í¤¦¡£¥·¥ã¥É¡¼¤â¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤â¤³¤Ê¤»¤ë½ÀÆðÀ¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢»°ãø·°¡¢°ËÅì½ãÌé¤¬¤¤¤º¤ì¤â²ø²æ¤ÇÉÔºß¤Îº£²ó¤ÏÈà¤é¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¹¶·âÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âç·¶ºÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤±¤Ê¤éµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿²Á¤ò¼¨¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¤Ã¤È¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
