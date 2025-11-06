テーマは“カジュアルリッチ” 「波佐見焼」の新作展示会を初めて一般公開 《長崎》
バラエティー豊かな作品がお目見えです。波佐見焼の窯元や商社が新作を展示するイベントが波佐見町のギャラリーで始まりました。
布目の文様を施した芸術的なプレートに
白磁のグラスが透き通って見える「水晶彫」も。どちらも、新たな感性を映し出した波佐見焼の作品です。
陶磁器の工房を改装した波佐見町のギャラリー「モンネポルト」で始まった新作展示会。
波佐見焼振興会が主催し、町内の12の窯元や商社が出展しています。
これまで業者向けの商談会として開かれてきましたが、今回初めて一般向けにも公開されました。
（佐世保市からの来場者）
「見ても楽しいしとってもデザインに優れていていい」
（波佐見町からの来場者）
「なかなかこういう機会がないので。頼もしい。若い人が頑張っているので」
（デザインアドバイザー今田 功さん）
「テーマはカジュアルリッチ。カジュアルなのに上質、カジュアルなのに優雅。個性、一社一社全部違う。窯元、商社も張り切っているので（この反応がマーケットだと思うので）期待している」
新作展示会は9日まで開かれているということです。