【１３人死傷の多重事故】運転していた７８歳男性の死因は「急性心筋梗塞」と判明　親族によると「男性に持病なし」「運転免許の返納を検討」　加古川

１１月４日、兵庫・加古川市で発生した１３人死傷の多重事故。その原因が見えてきました。



４日午後４時半ごろ、兵庫県加古川市の国道２５０号を走る車のドライブレコーダーが捉えた映像には事故を起こした白い車が左車線を走っているのが映っています。このときは、前の車との車間距離は十分に保って走っています。ところが…



突如、前を走っていた軽乗用車に追突。軽乗用車はそのはずみで中央分離帯とぶつかり、一回転して停車。白い車はスピードを保ったまま信号待ちをしている車列に向かって走り出し、他の車と衝突したように見えます。





映像を捉えていた時刻に現場では信号待ちの車列に車が突っ込み、１３台が関係する事故が起きていました。（目撃者）「ドンという大きい音がして、車が１台、煙が出ているのは見ました」この事故で車列に突っ込んだ車を運転していた岡本年明さん（７８）が死亡。助手席に乗っていた７０代の男性が胸の骨を折る重傷です。このほか２歳から６歳の子ども４人を含む計１１人が軽傷だということです。警察によりますと、解剖の結果、運転していた岡本さんの死因は急性心筋梗塞と判明しました。また、岡本さんの親族によりますと、岡本さんには持病はなかったといいますが、次の運転免許の更新時に返納を検討していたということです。