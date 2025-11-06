Foorinの活動終了から4年、成長した5人が「パプリカ」への思いを語る NHK Eテレ『スゴEフェス2025』11月8日放送
NHK Eテレの人気番組が集結する年に一度の大型生放送特番『スゴEフェス2025』が8日に開催される。今回のテーマは「みんな de HAPPY」。第1部は午後4時から、第2部は午後6時50分から生放送される。
【写真】大人になってる…！2025年のFoorinメンバー
第1部では、『The Wakey Show』『おかあさんといっしょ』『天才てれびくん』などEテレの人気番組のキャラクターや出演者が集まり、『ウェルカム！よきまるハウス』の亀ちゃん（亀田誠治）率いる“よきまるバンド”による生演奏でさまざまなHAPPYソングを披露。『The Wakey Show』キャラクター紹介ソング「サニーストリートのなかま」を使ったリズムゲームや、「100秒 deものぼけカーリング！」では佐藤龍我（ACEes）が登場するなど、コーナー企画も充実している。
第2部では、『天才てれびくん』『Nコン』『みんなのうた』で生まれた楽曲の中から、視聴者アンケートで選ばれた“好きな曲”ベスト10を発表。それぞれの番組にゆかりのあるパフォーマンスが展開される。中でも注目は、活動終了から4年が経ったFoorinのVTR出演。「パプリカ」がランクインしており、成長したメンバー5人が当時を振り返りながら、同曲への思いを語る。
そのほか、お笑いタレントのキンタロー。が、Eテレの人気キャラクターに扮して天才てれびくんの名物企画「指プル」に挑戦するほか、『ピタゴラスイッチ』の「アルゴリズムたいそう」もEテレの仲間たちで披露される。
さらに、ユニセフやセサミワークショップと連携して集められた「for every child（すべての子どものために必要だと思うこと）」のメッセージをもとに、てれび戦士、ミドリーズ、村山輝星、増田梨沙ら子どもMCが考案した「スゴEフェスこども宣言」の発表も予定されている。
■放送予定
11月8日（土） ＜NHK Eテレ＞
第1部：午後4時〜／第2部：午後6時50分〜（いずれも生放送）
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信あり
