¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMAÈÖÁÈ¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ SEASON2¡ÙÂè3²ó¤Ç¡¢¿À¸Í¡¦Ï»¹Ã»³¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È¿´Îî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÅà¤ê¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡¢Îî´¶¤ò»ý¤ÄËå¤ÈÂÎ¸³¤·¤¿¡ÈÏ»¹Ã»³¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î°ÛÊÑ¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö5Ç¯Á°¡¢Í§¿Í¤ÈËå¤È¿À¸Í¤ÎÏ»¹Ã»³¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼Ö¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤â»þÂ®20¥¥í¤¯¤é¤¤¤·¤«½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éËå¤¬ÆÍÁ³µã¤»Ï¤á¤Æ¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î»³¤ò¹ß¤ê¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»³¤ò²¼¤ê¤Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¼Ö¤ÎÁ°¤Ë¤º¤Ã¤È½÷¤Î»Ò¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂ¼ÅÄ¤é¤à»á¤Ï¡ÖÏ»¹Ã»³¤Ë¤Ï¡È¼ã¤¤½÷À¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊäÂ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¡Ö²¼Ãå»Ñ¤ÇÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö½ê»ý¶â¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¿¿ô¤Î¾Ú¸À¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¡£¤é¤à¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇØ·Ê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡È¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¿´ÎîÂÎ¸³¤È¡È¼Âºß¤Î°Ç¡É¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¡¢°ìÆ±¤¬»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
