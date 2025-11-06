ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ最終戦が多くの視聴者に見届けられたと数字で証明されました。

MLB公式サイトは日本時間6日、ワールドシリーズの第7戦が、アメリカ、カナダ、日本で平均5100万人の視聴者を集め、1991年ワールドシリーズの第7戦以来、34年間で最も視聴されたMLBの試合となったと発表しました。

同シリーズは第2戦で山本由伸投手が完投勝利したり、第3戦で延長18回にわたる熱戦が行われたり、連日見逃せない試合が続き、3勝3敗で最終戦にもつれ込みました。

ブルージェイズが3ランホームランで先制し終盤までリードを奪いましたが、試合を決する9回に中0日で山本投手が再びマウンドに立つなど総力戦で戦います。するとドジャースのミゲル・ロハス選手が同点ソロを放ち試合を振り出しに、延長まで続いた試合はウィル・スミス選手のホームランでドジャースがワールドシリーズ連覇で幕を閉じました。

日本では、現地時間午前9時開始にもかかわらず、第6戦はNHK総合で平均1310万人の視聴者数を記録。日本の単一ネットワークにおけるワールドシリーズ史上最多の視聴者数を記録しました。第7戦はNHK BSで平均1200万人の視聴者数を記録しています。日本での7試合の平均視聴者数は970万人でした。

アメリカ、カナダ、日本での7試合平均は、合計3400万人の視聴者を記録し、1992年以来のワールドシリーズ最多視聴者数を記録。前年比19%増となっています。全世界で中継されたワールドシリーズ。全世界の視聴者数の詳細は後日発表されるとのことで、さらなる新しい記録が生まれることが予想されます。