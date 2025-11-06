Ｂ２ベルテックス静岡は６日、熊本戦（８、９日・益城町総合体育館）に向けて静岡市内で練習した。現在、両チームともに２勝９敗。得失点差で、静岡が西地区最下位の７位、熊本が６位と低迷する２チームの直接対決だ。静岡が“裏天王山”で連勝して浮上のきっかけをつかむ。

ＰＧ不足の緊急事態をＰＦクリス・エブ・ンドウ（３１）が救う。元日本代表主将のＰＧ橋本竜馬（３７）が練習中に負傷、グロインペイン症候群と診断され、５日にインジュアリーリスト入りした。今季Ｂ１川崎から移籍した新司令塔候補のＰＧ柏倉哲平（３０）がコンディション不良でまだ今季リーグ出場がない中、若手のＰＧ鍋田隆征（２４）とともに、今季加入した新助っ人が慣れない司令塔のポジションでチームを支えている。

本来はＳＦとＰＦを主戦場とする点取り屋。故障者続出の非常事態に第３節の奈良戦からＰＧに指名された。「高校生以来、１４、５年ぶり。当初は慣れなくてストレスがあった」という。チーム全体のバランスを考えながら攻撃の起点となるＰＧは、経験が大きく左右される。なかなかチームが勝てずに、フラストレーションもたまったが、「少しずつ慣れて自信もついてきた。もっとやれば、より慣れていけると思う」と、巻き返しを誓った。

ここまで全６０試合のうち、１１試合を消化。リーグ戦もまだ序盤戦とはいえこれ以上、上位陣と離されるわけにはいかない。「相手も強い気持ちでぶつかってくると思う。それに負けない気持ちでぶつかっていきたい。まずは、初戦を取りたい」と、ンドウ。熊本を連破して最下位脱出を図る。