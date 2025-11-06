ÅÏî´·½Í´¡Ø¼«Ê¬¤Çºî¤ë²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤¬Æü¡¹¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÙÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
ÇÐÍ¥¡¡ÅÏî´·½Í´¤µ¤ó
¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤±¤¤¤¹¤±¡¿1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¸å¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡×¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡×¤ä¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×2Éôºî¤Ê¤É¡£
¼«Ê¬¤Çºî¤ë²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤¬¡¢
Æü¡¹¤ÎÎÏ¤È»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼¿¹õ¤Î¿¼³¤¤ËÀø¤àµðÂç¤Ê´ÏÂÎ¡£¤ï¤º¤«¤Ê·¤²»¤¹¤éÅ¨¤ËÆÏ¤¯ÀÅ¼ä¡£¤½¤ó¤Ê¶Ë¸Â¤Î¶ÛÄ¥¤¬Ä¥¤ê¤Ä¤á¤ëÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£ºî¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡×¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ¶Ë³¤¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÊóÆ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¿¹»³·ò²ð¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ëÅÏî´·½Í´¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÌòÊÁ¤ò´ÑµÒ¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊóÆ»¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÈÌÜÀþ¤¬¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦³¤¹¾ÅÄ¡ÊÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ä¾ðÇ®¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¼ã¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¹ñ¤äÀ¯¼£¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÆ°¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀäÂÐ¤ËÆÏ¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
º£ºî¤Ï¡¢ËÌ¶Ë³¤¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¡£ÀïÆ®¾õ¶·¤òÊóÆ»¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Ø¥ê¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥«¥á¥é¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤Á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÂÎÀª¤Ç¥«¥á¥é¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡£ËÌ¶Ë¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¥À¥¦¥ó¤òÃå¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿¿²Æ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÁÛÁü¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Ã£Ç¤ÎÎÏ¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¸¶ºî¤Î¹üÂÀ¤µ¤âÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»£±Æ¤ÇË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤«¤é¼«¿æ¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢ÆÚ½Á¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤ó ¤Ê¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ì¥·¥Ô¤ò¸¡º÷¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï³Ñ¼Ñ¡£¼Ñ¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²Ð¤òÆþ¤ì¡¢½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤ë²áÄø¤Ï¡¢Ìò¤Å¤¯¤ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ëºî¶È¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌòÊÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤òÄÌ¤·¤Æ¡£ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¼«Ê¬¤À¤±¤Î³Î¤«¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÏî´·½Í´¤µ¤ó¥¤¥Á¥ª¥·¡ª
Fat Lava¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥È¥é¥Ð¡Ë¤Î²Ö¤Ó¤ó
Fat Lava¤È¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤ËµìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¹¤ó¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Æ«´ï¤Î¤³¤È¡£Fat = ÂÀ¤Ã¤¿ Lava = ÍÏ´ä¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÍÏ´ä¤Î¤É¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±¤¿¤è¤¦¤ÊîØÌô¤Î¼Á´¶¤ä¤´¤Ä¤´¤Ä¤È¤·¤¿Â¤·Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ´õ¾¯À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Ö»Å»öÊÁ¡¢²Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢²Ö¤Ó¤ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤«¤é¡¢¹¥¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃµ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Ö¤òÀ¸¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£4¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸¤±¤ë²Ö¤ä¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤ê´¹¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯11·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¡ü2025Ç¯9·î¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£