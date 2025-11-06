

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





55463.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55447.53 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54722.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52749.07 ボリンジャー:＋2σ(25日)

52374.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)

51272.96 6日移動平均線

51222.11 ボリンジャー:＋2σ(26週)



50883.68 ★日経平均株価6日終値



50801.33 均衡表転換線(日足)

50775.67 ボリンジャー:＋1σ(25日)

49300.61 ボリンジャー:＋1σ(13週)

48802.27 25日移動平均線

48497.26 均衡表基準線(日足)

47990.23 均衡表転換線(週足)

46981.02 ボリンジャー:＋1σ(26週)

46828.87 ボリンジャー:-1σ(25日)

46227.14 13週移動平均線

44855.46 ボリンジャー:-2σ(25日)

44770.28 75日移動平均線

44746.35 均衡表基準線(週足)

44509.03 均衡表雲上限(日足)

43153.68 ボリンジャー:-1σ(13週)

42882.06 ボリンジャー:-3σ(25日)

42739.92 26週移動平均線

42611.59 均衡表雲下限(日足)

40331.79 200日移動平均線

40080.22 ボリンジャー:-2σ(13週)

38498.83 ボリンジャー:-1σ(26週)

37006.75 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

34257.73 ボリンジャー:-2σ(26週)

30016.64 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 56.22(前日71.46)

ST.Slow(9日) 71.68(前日84.99)



ST.Fast(13週) 92.83(前日90.82)

ST.Slow(13週) 93.32(前日92.65)



［2025年11月6日］



株探ニュース

