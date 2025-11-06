　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


55463.21　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55447.53　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54722.47　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52749.07　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
52374.07　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
51272.96　　6日移動平均線
51222.11　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

50883.68　　★日経平均株価6日終値

50801.33　　均衡表転換線(日足)
50775.67　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
49300.61　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
48802.27　　25日移動平均線
48497.26　　均衡表基準線(日足)
47990.23　　均衡表転換線(週足)
46981.02　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
46828.87　　ボリンジャー:-1σ(25日)
46227.14　　13週移動平均線
44855.46　　ボリンジャー:-2σ(25日)
44770.28　　75日移動平均線
44746.35　　均衡表基準線(週足)
44509.03　　均衡表雲上限(日足)
43153.68　　ボリンジャー:-1σ(13週)
42882.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)
42739.92　　26週移動平均線
42611.59　　均衡表雲下限(日足)
40331.79　　200日移動平均線
40080.22　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38498.83　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37006.75　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
34257.73　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30016.64　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　56.22(前日71.46)
ST.Slow(9日)　　71.68(前日84.99)

ST.Fast(13週)　 92.83(前日90.82)
ST.Slow(13週)　 93.32(前日92.65)

［2025年11月6日］

株探ニュース