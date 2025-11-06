ウシオ電、上期最終は90％減益で着地

ウシオ電機 <6925> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比89.6％減の2.4億円に大きく落ち込み、通期計画の70億円に対する進捗率は3.4％にとどまり、5年平均の48.6％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比50.5％増の67.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比52.8％増の30.6億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の8.2％→7.1％に悪化した。



株探ニュース

