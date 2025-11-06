６日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」で、佐賀県の宝当神社でご祈祷したスクラッチクジをスタジオでこすり、嬉しい結果が生放送で披露された。

この日は佐賀県の特集で、佐賀県出身のはなわと、どぶろっくが生出演。佐賀県の魅力を伝えるために名所や名物を紹介していった。

その中で、参拝した人の中で数々の宝くじ高額当選者が出ている「宝当神社」という場所を紹介。神社関係者は「御礼参りに来られる方が多い。大阪で１億が２回当たった人も知っている」と言い、壁には当選報告の紙が所狭しと貼られていた。最高で７億円が当たった人もいるという。

そこでスタッフがスクラッチくじを祈祷してもらい、そのくじをスタジオに持参。はなわは「出ると思います。間違いない。あそこまでしてくれたから」と自信満々。全部で９枚のくじを出演者でこすっていったが、どぶろっく森慎太郎がこすったくじが見事１万円当選した。

スタジオは沸き、はなわも「これだけしか買ってないのに１万円ってすごい」と大興奮。ハライチ岩井勇気も「本当にすごいよ。マジで当たらないから」と驚いていた。