【 横川尚隆 】 ボディビル大会で「優勝しました」 超筋肉にファン反響 「最強で最高の筋肉」「デカすぎて会場狭かった」
タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが自身のインスタグラムを更新。
ボディビル大会で優勝した際の写真を公開しました。
横川尚隆さんは「優勝しました」と綴ると、１１月１日に開催された「FITNESS WORLD JAPAN」の「Japan Open 2025」の「Men's Bodybuilding - Open」で優勝した際の写真をアップ。
続けて「唯一の心のこりは汗で髪の毛がくるんてなってしまったことの横川です。」と、記しました。
この投稿にファンからは「圧倒的優勝でした。1人だけケタ違いにデカいし仕上がってた」・「優勝おめでとう御座います」・「最強で最高の筋肉 おめでとう」・「デカすぎて会場狭かった」・「横川くんが筋肉になってしまった……」などの反響が寄せられています。
【 横川尚隆さん プロフィール 】
生年月日：1994年7月10日
血液型：A型
出身地：東京都大田区
身長：170cm
趣味：筋トレ・アニメ鑑賞・漫画鑑賞・格闘技観戦・野球観戦
特技：筋トレ・野球
受賞歴：オールジャパンメンズフィジーク優勝、JBBF日本ジュニアボディビル選手権 優勝、JBBF日本ボディビル選手権 優勝
【担当：芸能情報ステーション】