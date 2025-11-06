「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第１日」（６日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

日米共催の、４位タイ、６人のうち５人が米ツアーを主戦場とする日本人という初日になった。７アンダーの首位に２週連続優勝を目指す山下美夢有と畑岡奈紗の２人。４位タイに岩井千怜、明愛、勝みなみが並んだ。

山下は前半３バーディー、後半４バーディーという安定したプレーだったが「ショットがあまり良くなかった。耐えて、ボギーを打たないゴルフができて、後半にパターが入ってくれた」と１日を振り返った。

最終日、８打差を追いついて、プレーオフで勝った前週。ただ山下は、その勢いの継続ではなく「先週は先週と切り替えてやってます。日本に帰ってこれたことが、いいリフレッシュとなって切り替えられました」と、過去の結果にとらわれないスタイルを強調。

特に国内での試合ということで「たくさんのファンの方に久しぶりに会えて。いいプレーを届けたいと思っていたのでよかった」というモチベーションもプラスに働いた。

日本人選手の米ツアー２週連続優勝となれば２０１０年の「ホンダＰＴＴ ＬＰＧＡタイランド」と「ＨＳＢＣ女子選手権」を制した宮里藍以来、史上２人目。山下は「伸ばし合いについていけるよう、残り３日、頑張りたい」と締めくくった。