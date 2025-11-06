ファルコＨＤ、上期経常が14％増益で着地・7-9月期も9％増益

ファルコホールディングス <4671> [東証Ｓ] が11月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比14.0％増の11.8億円に伸びたが、通期計画の26億円に対する進捗率は45.4％となり、5年平均の44.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.0％減の14.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比9.3％増の6.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.6％→5.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

