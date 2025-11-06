永野、最近のモグライダー芝の“飲み会”での姿に本音「芝をこんな顔にさせんなよ」

お笑い芸人の永野が、最近の飲み会におけるモグライダー・芝大輔の“表情”をひどく嘆いた。

11月5日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。永野は、芝が参加している様々な飲み会の写真をSNSなどで目にしたと切り出す。

そこで見られる芝の表情に対し、「芝をこんな顔にさせんなよお前ら」と、現在の芝の飲み仲間たちへ苦言ともとれる“本音”を吐露した。

永野がそう語る背景には、「金こそなかったけど」毎晩のように朝までバカ騒ぎをしていた10年前の“青春”がある。永野は「俺と飲んだら（芝は）ヘトヘトで。（今は）笑いの中に疲れがない」 と、当時の芝が全力で楽しんでいた姿を回顧。

これには芝本人も「俺もそれめっちゃ思うんですよ」と深く共感。当時の日々を「こんなに楽しいんだから売れなくてもいいかもってちょっと思っちゃってた」と振り返り、「（今の飲み会は）まったく出し切った感ないんですよ」と、永野と過ごした日々の“熱量”が特別だったことを認めた。

永野は「あの感覚を取り戻したいのはマジである」と語り、2人はこの番組を機にあの頃の“青春”を取り戻したいと意気込んでいた。