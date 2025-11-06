【月刊少年チャンピオン 12月特大号】 11月6日 発売 価格：760円

【拡大画像へ】

秋田書店は「月刊少年チャンピオン」12月特大号を11月6日に発売した。価格は760円。

表紙と巻頭グラビアは、コスプレ＆グラビアクイーンのえなこさん。今回は“あったか”をテーマに、すけすけニットや重ね着スタイルなど、心がぽかぽかすること間違いなしの8ページが掲載されている。

付録にはえなこさんの「スペシャルB４ポスター」と「両面クリアファイル」がついてくる。さらにPPエンタープライズメンバーが勢ぞろいした、撮影の様子を収録したDVDが特別付録として付いてくる。収録メンバーは、えなこさん、東雲うみさん、よきゅーんさん、みゃこさん、えい梨さん、南あみさん、山本栞さん、篠崎こころさん、高見奈央さん。

巻頭カラーはコミックス4巻発売記念「ガブ」。センターカラーには、コミックス15巻が発売した「バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ」と、コミックス9巻が発売した「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」が登場。

諳の吽氏のホラーコメディ「お前あの祠壊したんか！」は48ページの特別読み切り。また、ネクチャン奨励賞受賞作家ソエゴン2000氏によるギャグ読み切り「マッチングアプリで会った男が異世界人だった」も掲載されている。

【ガブ】

我布里の予言通り立ち上がった勇士!! 最強仁王・大津賀にどう立ち向かう!?

【バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ】

烈vs人造人間、ヒートアップ!! 劣勢に追い込まれた烈が見せる武の真骨頂とは…!?

【バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～】

シコルスキーの前に現れたのは意外なあの人!! 刃牙シリーズファンのみなさま!!お待たせです!!

【お前あの祠壊したんか！】

祠を壊して悪い神を祓う『壊し師』。壊し師・神通リキは今日も祠を壊せるのか!?

【マッチングアプリで会った男が異世界人だった】

マッチングアプリで理想の恋人を探す美麗の前に現れたのは…!?