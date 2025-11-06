µ×ÊÝ·ú±Ñ¾·½¸¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡×¡¢Áª³°Â³¤¯¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï6Æü¡¢11·î¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎDFÉÚ°Â·òÍÎ¡¢DF°ËÆ£ÍÎµ±¡¢DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡¢DF¹â°æ¹¬Âç¤Î¤Û¤«¡¢MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢MF»°ãø·°¤â¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª³°¡£¤µ¤é¤Ë10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤â¾·½¸¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢10·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥±¥¬¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿MF±óÆ£¹Ò¡¢DFÈÄÁÒÞæ¡¢¥±¥¬¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎÂåÉ½³èÆ°¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤âº£·î1Æü¤Î¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤Ë¸åÈ¾18Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾·½¸¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤³¤½Ã»¤¤¤¬¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼éÅÄ¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â½Ð¤¿¡£¼éÅÄ¤Ï10·î31Æü¤Î¥¢¥ë¥Ù¥ë¥«Àï¤Ë¸åÈ¾34Ê¬¤«¤é¡¢º£·î4Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Àï¤Ë¤â¸åÈ¾37Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Ëè»î¹ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¾·½¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Áª³°¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¤Î¥¥ì¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë´Ö¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤â¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤·¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÂç¤¤¤Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¾·½¸¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
