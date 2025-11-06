ボールのないところで相手を蹴るもお咎めなし→試合後に処分…スアレス、大一番の出場停止が決定
インテル・マイアミのFWルイス・スアレスが、MLSプレーオフ・ラウンド1の最終戦に出場停止となることが決まった。アメリカ『ESPN』が伝えている。
MLS規律委員会は、1日のナッシュビル戦でプレーに関係なく相手を蹴った場面を暴力的行為とし、スアレスに1試合の出場停止と非公表の金銭罰を科した。
試合中、このプレーに対して主審はカードを提示していなかったが、MLSでは試合後の映像判定に基づいて懲戒処分を行うことが認められている。
スアレスはこれが今季2度目の出場停止で、8月のリーグスカップ決勝後には相手スタッフに唾を吐いたとして3試合の出場停止処分を受けていた。
インテル・マイアミは声明で「決定を受け入れ、尊重する」としつつ、すでに主審とVARによって判断されたプレーを再判定するという前例に懸念を表明。今後は全ての試合で同一の基準が適用されるよう求めた。
チームはここまでナッシュビルに対して1勝1敗。次のラウンド進出を懸けた最終戦を、スアレス不在で戦うことになる。
Luis Suarez will be suspended for the final game of the MLS Cup Playoff Round One series against Nashville SC on Saturday, sources confirmed to ESPN's @lizzy_becherano. pic.twitter.com/bGzE6FMPIK— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2025