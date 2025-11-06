広島クラブスタッフが交通事故…交通渋滞時に追突
サンフレッチェ広島は6日、クラブスタッフによる交通事故の発生を発表した。
クラブ公式サイトによると、交通事故は11月4日午後5時20分ごろ、広島県広島市内の国道54号付近で発生した。当該スタッフ1名が同日に開催されたホームゲームの業務準備のために自家用車でスタジアムに移動中、交通渋滞により停止・発進を繰り返していたところ、前方不注意により前方の車両に追突したという。
事故発生後、当該スタッフは速やかに警察に連絡し、必要な対応を実施。双方ともに大きな怪我はなかった。
クラブは「今回の事故によりご迷惑をおかけした相手の方、ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と報告。「クラブとして、当該スタッフに対して厳重注意を行うとともに、全スタッフ、選手、関係者に向けて、改めて交通安全への意識徹底と注意喚起を行ってまいります」と伝えた。
