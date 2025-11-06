日テレＨＤ、今期経常を一転7％増益に上方修正・25期ぶり最高益更新へ

日本テレビホールディングス <9404> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比64.1％増の398億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の640億円→700億円(前期は657億円)に9.4％上方修正し、一転して6.5％増益を見込み、一気に25期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.2％減の301億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比68.5％増の179億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.8％→13.1％に大幅改善した。



株探ニュース

