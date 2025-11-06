　11月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2953銘柄。東証終値比で上昇は1648銘柄、下落は1230銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが105銘柄、値下がりは118銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4598>　デルタフライ　　　　496　　 +79（ +18.9%）
2位 <1893>　五洋建　　　　　　 1743　+271.0（ +18.4%）
3位 <7826>　フルヤ金属　　　　 3251　　+489（ +17.7%）
4位 <6927>　ヘリオスＴＨ　　　 1024　　+138（ +15.6%）
5位 <9242>　メディア総研　　　 2222　　+265（ +13.5%）
6位 <4477>　ＢＡＳＥ　　　　　　360　　 +36（ +11.1%）
7位 <7760>　ＩＭＶ　　　　　　 2250　　+172（　+8.3%）
8位 <2819>　エバラ食品　　　　 2668　　+200（　+8.1%）
9位 <3632>　グリーＨＤ　　　　418.8　 +28.8（　+7.4%）
10位 <3242>　アーバネット　　　　595　　 +33（　+5.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3539>　ＪＭＨＤ　　　　　 1200　　-307（ -20.4%）
2位 <6997>　日ケミコン　　　　 1250　　-257（ -17.1%）
3位 <5451>　ヨドコウ　　　　　 1100　　-185（ -14.4%）
4位 <7740>　タムロン　　　　　975.1　-131.9（ -11.9%）
5位 <7372>　デコルテＨＤ　　　　398　　 -47（ -10.6%）
6位 <4592>　サンバイオ　　　 2448.3　-285.7（ -10.4%）
7位 <9514>　エフオン　　　　　369.9　 -38.1（　-9.3%）
8位 <6622>　ダイヘン　　　　　 9450　　-940（　-9.0%）
9位 <4483>　ＪＭＤＣ　　　　　 4340　　-420（　-8.8%）
10位 <7004>　カナデビア　　　　 1049　　 -98（　-8.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　　 2500　+130.0（　+5.5%）
2位 <6098>　リクルート　　　　 7557　　+246（　+3.4%）
3位 <8031>　三井物　　　　　　 4137　　 +80（　+2.0%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　 4449.9　 +50.9（　+1.2%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　10870　　+110（　+1.0%）
6位 <5301>　東海カーボン　　　 1015　　+9.0（　+0.9%）
7位 <6981>　村田製　　　　　 3374.9　 +24.9（　+0.7%）
8位 <7752>　リコー　　　　　 1311.5　　+9.0（　+0.7%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　　339　　+2.1（　+0.6%）
10位 <6503>　三菱電　　　　　 4399.9　 +25.9（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7004>　カナデビア　　　　 1049　　 -98（　-8.5%）
2位 <6103>　オークマ　　　　 3154.5　-265.5（　-7.8%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　 4015.1　-329.9（　-7.6%）
4位 <6479>　ミネベア　　　　　 2921　-193.0（　-6.2%）
5位 <7731>　ニコン　　　　　　 1700　-100.0（　-5.6%）
6位 <2802>　味の素　　　　　　 4165　　-158（　-3.7%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　21060　　-465（　-2.2%）
8位 <8604>　野村　　　　　　 1072.5　 -15.5（　-1.4%）
9位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2055　 -27.0（　-1.3%）
10位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　23010.5　-289.5（　-1.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース