[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1648銘柄・下落1230銘柄（東証終値比）
11月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2953銘柄。東証終値比で上昇は1648銘柄、下落は1230銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが105銘柄、値下がりは118銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 496 +79（ +18.9%）
2位 <1893> 五洋建 1743 +271.0（ +18.4%）
3位 <7826> フルヤ金属 3251 +489（ +17.7%）
4位 <6927> ヘリオスＴＨ 1024 +138（ +15.6%）
5位 <9242> メディア総研 2222 +265（ +13.5%）
6位 <4477> ＢＡＳＥ 360 +36（ +11.1%）
7位 <7760> ＩＭＶ 2250 +172（ +8.3%）
8位 <2819> エバラ食品 2668 +200（ +8.1%）
9位 <3632> グリーＨＤ 418.8 +28.8（ +7.4%）
10位 <3242> アーバネット 595 +33（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3539> ＪＭＨＤ 1200 -307（ -20.4%）
2位 <6997> 日ケミコン 1250 -257（ -17.1%）
3位 <5451> ヨドコウ 1100 -185（ -14.4%）
4位 <7740> タムロン 975.1 -131.9（ -11.9%）
5位 <7372> デコルテＨＤ 398 -47（ -10.6%）
6位 <4592> サンバイオ 2448.3 -285.7（ -10.4%）
7位 <9514> エフオン 369.9 -38.1（ -9.3%）
8位 <6622> ダイヘン 9450 -940（ -9.0%）
9位 <4483> ＪＭＤＣ 4340 -420（ -8.8%）
10位 <7004> カナデビア 1049 -98（ -8.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2500 +130.0（ +5.5%）
2位 <6098> リクルート 7557 +246（ +3.4%）
3位 <8031> 三井物 4137 +80（ +2.0%）
4位 <6361> 荏原 4449.9 +50.9（ +1.2%）
5位 <5801> 古河電 10870 +110（ +1.0%）
6位 <5301> 東海カーボン 1015 +9.0（ +0.9%）
7位 <6981> 村田製 3374.9 +24.9（ +0.7%）
8位 <7752> リコー 1311.5 +9.0（ +0.7%）
9位 <7201> 日産自 339 +2.1（ +0.6%）
10位 <6503> 三菱電 4399.9 +25.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7004> カナデビア 1049 -98（ -8.5%）
2位 <6103> オークマ 3154.5 -265.5（ -7.8%）
3位 <6976> 太陽誘電 4015.1 -329.9（ -7.6%）
4位 <6479> ミネベア 2921 -193.0（ -6.2%）
5位 <7731> ニコン 1700 -100.0（ -5.6%）
6位 <2802> 味の素 4165 -158（ -3.7%）
7位 <5803> フジクラ 21060 -465（ -2.2%）
8位 <8604> 野村 1072.5 -15.5（ -1.4%）
9位 <9107> 川崎汽 2055 -27.0（ -1.3%）
10位 <9984> ＳＢＧ 23010.5 -289.5（ -1.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
