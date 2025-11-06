子どもなどがもらうと喜ぶ「風船」。



しかし、その持ち歩きには十分注意しないとトラブルを起こす可能性があるんです。



１１月３日、札幌の地下鉄・東西線で停電が発生し、全線で運転見合わせとなり、完全復旧までは７時間以上、およそ８万人に影響が出ました。



札幌市交通局によりますと、バスセンター前駅で乗客が持っていたアルミ風船が風に飛ばされ、架線に接触し、ショートしたことで停電が発生し、運転見合わせに繋がったと推測されるということです。





札幌市交通局から提供された資料です。

地下鉄・東西線の天井には、走っている車両に電気を供給するための電車線が通っています。



今回の停電の時間帯にホームで録画された映像を確認した上で、乗客のアルミ風船が風で飛ばされトンネル内へ入り、電車線に接触し、ショート。



それにより、電気を送る変電所の安全装置が作動して停電につながったと推測されています。



交通局の担当者に伺ったところ、「風船が原因で停電というのは札幌では初めての事だろう」ということです。



しかし、アルミ風船による交通トラブルは日本全体では度々起きているんです。

２０２５年２月、東京の都営新宿線でアルミ風船が電線に引っ掛かり、およそ４５分間運転見合わせとなりました。



大阪では３年前に、地下鉄・御堂筋線でアルミ風船がトンネル内へ飛んでいった事で運転見合わせに。



仙台ではアルミ風船によるトラブルが続いた時期に、駅員が袋を配ってアルミ風船を袋に入れるように呼びかけたこともありました。



そのため、全国各地で「アルミ風船から手を離さないように」など注意を呼び掛けています。

東京メトロでは子どもにもわかりやすくイラストになっているものもあります。



さらに、人気のテーマパーク「東京ディズニーリゾート」「ユニバーサルスタジオジャパン」では、アルミ風船を一切販売していないということです。



小さい子どもが持つとどうしてもふとした時に風船から手を離す事がありますが、地下鉄・電車・ＪＲなど交通機関を利用する時には大人が代わりに持つなど、十分に注意する必要があります。

また、アルミ風船だけでなく「自撮り棒」も注意が必要です。



ＪＲ西日本では掲示物で知らせるなど、ホームでの自撮り棒の使用を禁止しています。



列車との接触事故の原因になる他、電線から電気が伝わり感電するおそれがあるということです。



また、人に当たってケガにつながることもあります。



北海道でも禁止まではいかないものの、事故やケガにつながる恐れがあることから、自撮り棒の使用に注意を呼び掛けており、その使い方には十分な配慮が必要です。