ENHYPEN¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡£3000¿Í¤ÎENGENE¤òÍ·±àÃÏ¤Ø¾·ÂÔ
ENHYPEN¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãENHYPEN 5th ENniversary Night¡ä¤ò11·î22Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏENHYPEN¤Î¤³¤Î5Ç¯¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ENGENE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·×3000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ENHYPEN¤Î¸ø±é¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂè1Éô¤È¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¤Î²°Æâ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥Õ¥©¥È¥¾¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂè2Éô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤ENGENE¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âè1Éô¸ø±é¤ÏENHYPEN¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈWeverse¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤âÊÂ¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢ËèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¡Ê11·î30Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¡ÖENniversary¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¢ÆÃÊÌ¿¶¤êÉÕ¤±±ÇÁü¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤è¤ê°ìÁØÂç¤¤¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
2020Ç¯11·î30Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ENHYPEN¤Ï¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÃ»´ü´Ö¡Ê4Ç¯7¥ö·î¡Ë¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é²ñ¾ì¿Ê½Ð¡¢³Æ¼ï²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ç¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤ÉÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¡ý(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
¢£ÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
M1. Shine On Me
M2. Echoes
M3. Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]
¢£³Æ·ÁÂÖ¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A (EI ver.)
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ A (EI ver.) 36P
¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯6P
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉA (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É A (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B (EN ver.)
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ B (EN ver.) 36P
¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯6P
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É B (EN ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É B (EN ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²ó¥×¥ì¥¹
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È8P
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É C (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É C (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯6P
¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¥Ã¥× 2Ëç (EI & EN ver. ³Æ1Ëç)
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É D (EI & EN ver.) Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç (³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ)
¡úENHYPEN Weverse Shop
https://shop.weverse.io/ja/shop/JP_JPY/artists/10
¡úUNIVERSAL MUSIC STORE
https://store.universal-music.co.jp/artist/enhypen/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡úWeverse ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://help.weverse.io/weverse/?language=ja¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00¡Á12:00¡¢13:00¡Á17:00 (ÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯)
¢¨24»þ´Ö¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¾õ¶·¤äÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²óÅú¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
TEL¡§0570-044-088
¢¨¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¹ç¡¢¤´ÊÖ¿®¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À
¤µ¤¤¡£
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja
¼õÉÕ¡§Ê¿Æü10¡§00-18¡§00(¢¨ÅÚÆü¡¦½Ëº×Æü½ü¤¯)