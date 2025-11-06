コットンきょんの妻・まつきりな、新生児の息子公開「髪の毛ふさふさくんすぎて」5日前に出産発表
【モデルプレス＝2025/11/06】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが、11月6日までに自身のInstagramストーリーズを更新。誕生したばかりの息子の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気芸人の28歳妻「フサフサで可愛い」新生児息子の姿
まつきは「髪の毛ふさふさくんすぎて新生児襟足ボーイ（笑）」と、生まれたばかりの息子の写真を公開。「身体回復したら早くマッサージ行きたい！体ばきばき 泣」と産後の体の状態についてユーモアを交えながらつづっている。写真には、濃い髪の毛が印象的な息子の頭部と耳元が写っている。
この投稿に、ファンからは「髪の毛フサフサで可愛い」「すくすく成長してね」「新生児襟足ボーイって表現最高」「癒されます」「子育て頑張ってください」「ゆっくり休んで」といった声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の28歳妻「フサフサで可愛い」新生児息子の姿
◆まつきりな、新生児の息子を「新生児襟足ボーイ」と紹介
まつきは「髪の毛ふさふさくんすぎて新生児襟足ボーイ（笑）」と、生まれたばかりの息子の写真を公開。「身体回復したら早くマッサージ行きたい！体ばきばき 泣」と産後の体の状態についてユーモアを交えながらつづっている。写真には、濃い髪の毛が印象的な息子の頭部と耳元が写っている。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「髪の毛フサフサで可愛い」「すくすく成長してね」「新生児襟足ボーイって表現最高」「癒されます」「子育て頑張ってください」「ゆっくり休んで」といった声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】