tetsuya(L’Arc-en-Ciel)率いるLike-an-Angel、2ndシングル「Crash to Rise」のジャケットおよび最新アーティスト写真公開
tetsuya(L’Arc-en-Ciel)率いるL’Arc-en-CielのトリビュートバンドLike-an-Angelが12月17日、2ndシングル「Crash to Rise」をリリースする。本日11月6日12:00より、全国各CDショップおよび通販サイトにて予約スタートとなったほか、同作品のジャケット画像および最新アーティスト写真が公開となった。
「Crash to Rise」は作詞をjekyll、作曲をsaki . tetsuyaが担当した楽曲だ。 パッケージはCD＋Blu-rayの豪華仕様で、Music Clipやメイキング映像を収録。20ページの豪華ブックレットも付属する。なお、店舗および通販特典はオリジナルポストカード、公式ECおよび物販会場特典はオリジナルステッカーを予定しているとのことだ。
さらに、同シングルのリリースを記念して12月21日より、神戸、名古屋、福岡、横浜の4都市を巡る＜Like-an-Angel「 TOUR 2025-2026 “Crash to Rise”」＞を開催する。
■2ndシングル「Crash to Rise」
2025年12月17日(水)リリース
詳細：https://www.tetsuya.uk.com/contents/1001568
作詞：jekyll
作曲：saki . tetsuya
【CD＋Blu-ray】\2,500 (tax in)
・20ページ豪華ブックレット
▼Disc-1 ※CD
1 Crash to Rise
2 Crash to Rise (jekyllless version)
▼Disc-2 ※Blu-ray
1 Crash to Rise -Music Clip-
2 The Making of “Crash to Rise” -Music Clip-
予約開始：11月6日(木)12:00〜
▼全国各CDショップおよび通販サイトにて
・タワーレコード：https://tower.jp/article/feature_item/2025/11/06/0704
・HMV：https://www.hmv.co.jp/artist_LIKE%20AN%20ANGEL_000000000935926/
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZT36V9T
・楽天：https://books.rakuten.co.jp/search?s=2&sitem=2100014700861+2100014701264+4573501560374+4573501560381&f=O
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=LikeanAngel20251217&searchKeywordFlg=1
・PONYCANYON SHOP：https://shop.ponycan.com/products/list?name=Like-an-Angel
■＜Like-an-Angel「 TOUR 2025-2026 “Crash to Rise”」＞
▼2025年
12月21日(日) 神戸 Harbor Studio
12月27日(土) 名古屋 The Bottom Line
12月28日(日) 福岡 DRUM Be-1
▼2026年
01月31日(土) 横浜 Bay Hall
https://www.tetsuya.uk.com/contents/986594
