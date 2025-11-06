愛してるって意味です。男が本気で好きな女性にする「愛情表現」
「自分は交際中の男性にとって本命なのか？」と不安を覚えたことのある女性は少なくないでしょう。実は男性の行動には、遊びと本命によってハッキリとした違いがあります。そこで今回は、男性が本気で好きな女性にする「愛情表現」を紹介します。
｜交際前と比べて連絡のペースが増える
交際がスタートすると急に連絡頻度が減る男性がいます。そういう男性は、あなたのことを“ただの遊び”と考えている可能性が高いです。逆に、交際することになってから男性からの連絡のペースが増えるようであれば、ほぼ間違いなく本命として考えられていると言えます。
｜どんな話でもしっかり聞いてくれる
愛する女性のことは「すべて受け入れたい」と男性は思っているため、くだらない話であろうと愚痴であろうと、どんな話でもしっかり耳を傾けてくれます。逆に、特定の話題以外はあまり話に乗ってこない男性は、もしかするとあなたとの時間を“ただの暇つぶし”程度に考えているのかも知れません。
｜人前でも堂々とスキンシップしてくる
男性の性格にもよりますが、本当に好きな女性と一緒にいると周囲に人がいようがいまいが、手をつないだり、抱き合ったりなどのスキンシップを堂々ととってきます。逆に遊びの場合は「誰かに見られるとまずい…」ので、周囲の目を気にしてスキンシップを拒否することが多いでしょう。
いずれも大抵の男性に当てはまる内容なので、交際中の男性にすべて当てはまるなら「あなたが本命」と言っても間違いありません。ぜひ安心して関係を育んでいきましょうね。
🌼本命確定でしょう。男が「愛する女性だけ」にする無意識のスキンシップ