せっかくの出会いが…。初対面で「ナシだな」と思われる女性の特徴
男性は初対面の時に、意外と女性の細かいところを見ているもの。
そこで今回は、初対面で「ナシだな」と思われる女性の特徴を紹介するので、第一印象を良くするためにも注意しましょう。
言葉遣いが良くない
初対面において気をつけたいポイントの１つが言葉遣い。
親しみやすさを出したいからと言って、いきなり友達に話すような口調にならないように注意しましょう。
受け取る男性は笑顔を見せてくれていても、「礼儀がない」「マナーがなっていない」などと感じている可能性が高いです。
肌や爪の手入れが行き届いていない
初対面のとき、意外と女性の肌や指先を見ている男性は少なくありません。
もちろん忙しくて多少は手抜きになってしまうのは仕方ないにしても、最低限のケアを心がけましょう。
ラフな印象を与える服装やメイク
男性は女性のナチュラルでシンプルな服装やメイクを好む傾向にあります。
でも、ナチュラル、シンプルを誤解して、ラフや手抜きになってしまわないように注意しましょう。
男性が言うナチュラルでシンプルは清楚感や清潔感という意味なので、服装は女性らしさを感じる上品な印象のコーデを、メイクは表情をきれいに見せてくれるメイクを意識するべきです。
見た目の印象や言葉遣いなどで第一印象は決定づけられますから、初対面から「ナシだな」と思われないためにも、今回紹介したポイントは特に注意してみてくださいね。
🌼絶対好きになれない。男性が「相性悪いな」と感じる女性の特徴