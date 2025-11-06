10月から芸能活動を再開したタレント小島瑠璃子（31）が6日、都内で「中国ドキュメンタリー映画祭」完成披露開幕式に出席した。

同映画祭の発起人である竹内亮監督の作品「再会長江」でナレーションを務めた縁で、スペシャルゲストとして登場した。同監督とは友人関係で、新作「名無しの子」を編集しているタイミングで小島が中国・南京に遊びに来たという。

小島は「お茶の勉強をしに行きました。お茶にすごく救われて。ほっとひと息というのに。日本のお茶と中国のお茶をどっちも知りたいなと思って」と1人で中国を訪れ、各地のお茶所を巡ったと明かした。

中国では同監督と一緒にザリガニを食べたという。「南京で食べたザリガニのおいしさのとりこになっちゃって。食べ方すら知らなかったのに山盛り食べましたね。泥くさいのかと思ったら、きれいな環境で育ってるからくさみが全くないんですよね。びっくりしました」と笑った。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が今年2月に急逝。10月に活動再開を報告していた。