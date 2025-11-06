◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。アマチュアが初日にトップに立つのは昨年開幕戦、東建ホームメイトカップの中野麟太朗以来４人目（１９９９年のツアー発足後）。ツアー８人目のアマチュア優勝が懸かる。

ホールアウト後に「今日は全体的にパッティングが良かったので、緊張もなく、リラックスして回れた。ティーショットも良かったので、ずっとフェアウェーから打てていた。僕にしては上出来。最高の滑り出し」と振り返った。

２週前のアジアアマチュア選手権（ドバイ）は２１位だった。前週は常陸宮杯全日本大学選手権（石川）で大阪学院大を優勝に導いた。「試合がずっと続いていて、試合に向けて気持ちをうまいことずっと向けられているなという感じがしている。それが今日うまくはまってくれた」と笑顔を見せた。

岩崎亜久竜（フリー）がボギーなしの６５で回りトップと１打差の２位。大槻智春（真清創設）、小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）、生源寺龍憲（フリー）、蝉川泰果（アース製薬）、堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）が６６で２打差の３位につけた。石川遼（カシオ）は７０で回り、６打差の３７位スタートとなった。