◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が１２月１７日、東京・両国国技館で世界５階級制覇のＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝と対戦することが６日、発表された。都内で会見に臨んだ堤は、ドネア戦後は他団体王者との統一戦とともにバンタム級転向を表明した４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝との対戦にも意欲を見せた。

今月２４日、中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝の返上によって空位となったＷＢＣ同級王座を、同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝が争う。

これまでＹｏｕＴｕｂｅで天心ＶＳ拓真について「拓真が有利」と話していた堤は、この日も「（予想は）変わらないです。だいぶ私情が入ってますけど。ボクシングの幅がまだ違うと。あくまで『まだ』の範囲なんですよね。そうあってほしい、っていう思いですね。那須川選手の尋常じゃない成長スピードと、本当にセンスの塊だなっていうのは見てて思うんで」と話した。

同学年の拓真は「彼がいたからボクシングを続けて強くなった」というアマチュア時代からのライバル。２０１２年の熊本・九州学院高２年時のインターハイ準決勝では拓真に敗れたが、昨年１０月にＷＢＡ同級王者だった拓真を３―０の判定で下し世界王座を獲得した。それだけに「人生をかけて追いかけてきた存在なんで、ずっと強くあってほしいっていう気持ちはやっぱりある。そういう意味も込めて、（勝つのは）拓真だと僕は思ってます」と胸の内を明かした。

拓真が那須川を下してＷＢＣ王座を獲得すれば、統一戦で再び拳を交える覚悟だ。「そしたら全然やります。それがなかったら絶対やりたくないっす。ただでさえ勝ち目が薄かったのに、（昨年１０月の試合で）全部のデータをあげちゃって、もう１回やるってなったらマジどうか勝つの？ みたいな感じなんで、極力やりたくない。ただ彼がＷＢＣのベルトを持っちゃったら、もうやるしかねえ、みたいな感じですよね」

一方で、井岡との対戦にも意欲を見せた。「ドネア戦と似たベクトルの試合になると思う。だって僕がチャンピオンとして（井岡が）挑戦者にくるって『やばっ』みたいな。ずっとテレビで見ていて、ここ最近はスパーもさせてもらったりした。人間として憧れるというか、かっこいいなっていう人なので。そういう人とこの大きい舞台でもし戦えたらって思うとワクワクする」と話し、「ドネア戦をクリアすることで、どんどん面白い人生が待っているんだなと思うと、絶対に叶えていきたいなって思う。まだまだボクシングしてたいし、もっと強くなりたい。色々まだやり残してる事がたくさんあるんで、本当に勝ちたい。そういう思いです」と力を込めた。

堤は今年２月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛に成功したが、目の手術を受けたため医学的な理由などで防衛戦を行えない休養王者に認定された。復帰戦は当初、ＷＢＡ世界同級正規王者アントニオ・バルガス（米国）との団体内王座統一戦が予定されていた。しかしバルガスは、母親が亡くなったため試合への準備ができないとして対戦を辞退。正規王者に返り咲いた堤は、６月に暫定王座を獲得したドネアと対戦することとなった。バルガスは休養王者となる。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）８敗。

◆堤 聖也（つつみ・せいや）１９９５年１２月２４日、熊本市生まれ。中２でボクシングを始め、九州学院ではインターハイや高校選抜など最高成績は３位。平成国際大を経て、２０１８年３月にプロデビュー。１９年にワタナベジムから角海老宝石ジムに移籍。２２年６月に日本バンタム級王座を獲得し、４度の防衛に成功。２４年１０月、井上拓真（大橋）に判定勝ちしてＷＢＡ世界バンタム級王座を獲得。身長１６６センチのスイッチヒッター。