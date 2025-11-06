“乾燥・縦ジワ”の老け唇対策に。ぷるんとうるおう【KATE×ロアリブ】新作リップ
季節の変わり目は、唇の乾燥や縦ジワが一気に目立ちやすくなるタイミング。カサついた唇は血色まで悪く見せ、知らぬ間に“老け見え”の原因に…。そこで注目したいのが、うるおいとツヤ感を両立したリップアイテム。【KATE（ケイト）】からは透明感とうるおいが続く新作リキッドタイプが、【ROAliv（ロアリブ）】からははちみつ配合のリップ美容液が登場。乾燥に負けない“ぷるん唇”で秋冬のメイクを格上げしてくれます。
リップモンスターが進化！透明感とツヤを叶える【KATE】の新リキッドタイプ
落ちにくさと高発色で人気の「リップモンスター」から新作「ケイト リップモンスター クリスタルポッド」が登場。“モンスターが突然変異”をテーマにしたリキッドタイプは、透明感のある発色とうるおいが長時間続くのが特長です。
▲ケイト リップモンスター クリスタルポッド 全３色 各￥1,650（税込）※編集部調べ
油と粉体を組み合わせた独自のリキッド処方で、つけたての色ツヤをキープ。軽いつけ心地なのに、厚みのあるツヤ膜が唇にフィットし、顔印象をパッと明るく見せてくれます。カラーバリエーションは全3色。うるおいと発色を両立し、みずみずしく“ぷるん”とした唇を演出します。
“はちみつそのもの”の保湿力。【ロアリブ】の唇美容液リップが進化
乾燥であれがちな唇におすすめなのが、2025年11月6日にリニューアルされた【ROAliv（ロアリブ）】の「ハニーラスター」。北海道産アカシアはちみつをそのまま配合した、保湿重視の名品リップです。
▲ハニーラスター ハニー（唇用美容液） 全１種 ￥3,740（税込）、ハニーラスター（リップカラー美容液） 全６色 各￥3,740（税込） ※ベルベットシュガー、ベイビー、バイラブ、リトルハグ、カシミヤ、デボーション
はちみつの恵みと植物エキス、ビタミンを贅沢に配合し、使うたびにしっとり感が高まるスチームケア発想。まるで“唇にスチームアイロン”をあてたようななめらかさで、縦ジワや乾燥をケアしてくれます。とろけるようなテクスチャーと、ふんわり甘い香りも癒しポイントです。
▲（右画像）上から：ハニー／ベルベットシュガー／ベイビー／バイラブ／リトルハグ／カシミヤ／デボーション
ラインナップは、ツヤを添える透明タイプの“ハニー”１種と、２層構造のリップカラー美容液６色。グロスとしても、下地としても、ナチュラルメイクにもマルチに活躍。ナチュラル派にも、しっかりメイク派にもぴったりの万能リップです。
ツヤ回帰の2025年秋冬は“ぷるん唇”で若見えを
“ツヤ回帰”といわれる2025年秋冬のリップトレンド。カサつきも縦ジワもケアしながら、透明感とツヤで若々しい印象を叶えるのが新定番。この秋冬は、【KATE】と【ロアリブ】の注目リップで、乾燥や縦ジワを気にせず、思わず触れたくなる“うるツヤ唇”を手に入れてみて。＜text：Hiromi Anzai 問（KATE）：カネボウ化粧品 0120-518-520 問（ロアリブ）：0120-941-554＞
🌼【マルジェラ新作も】乾燥知らずの唇に！大人が選ぶ“うるおい続く”名品リップケア３選