◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第１日（６日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う勝みなみ（明治安田）は３連続を含む６バーディー、１ボギーの５アンダー６７をマークし、首位と２打差の４位と好発進した。

勝は充実の表情で初日を振り返った。「今日は先週に比べてショットが安定していた。パターが非常に良くて、ロングパットが決まってくれた」。９番は７メートルのフック、１０番は４メートルのスライス、１１番は１０メートルのフックラインをねじ込み、３連続バーディーを決めた。

６アンダーに伸ばして迎えた１７番パー４は第１打を左に曲げて痛恨のＯＢ。第４打を７メートルに乗せ、１パットのボギーとし、「ダボで収まればいいなと思ったけど、ボギーで収まってラッキーだった」と笑みを浮かべた。

前週のメイバンク選手権（マレーシア）は６０位。７月以来の日本での試合でショットの精度が光った。「悪い時の癖で、下（半身）に意識がなくて、上で打ってる感じがしてた」と勝。重心を下げるなど意識を「上」ではなく「下」へ持っていくように取り組み、スイングが安定した。

７月のＡＩＧ全英女子オープンは２位、１０月のロッテ選手権は３位、ビュイックＬＰＧＡ上海はプレーオフで惜敗して２位。念願の初優勝に向けて好調が続いており、「ショットで取ったバーディーもいくつかあった。ピンを攻められてる印象はあった。明日から楽しみ」と見据えた。