“忙しい”を言い訳にしないのは本命サイン。恋に真剣な男性が「しないこと」
本気であなたを大切に思う男性は、自分が忙しいときほど行動が変わるもの。好きな女性を悲しませるようなことをしないものです。そこで今回は、恋に真剣な男性が「しないこと」を紹介します。
“忙しい”を言い訳にしない
本命女性を想う男性は、どんなに忙しくても連絡を絶やしません。それは「会えなくても話したい」「今の状況を伝えたい」と思っているから。そんな男性にとってあなたと過ごす時間を作ることは、義務ではなく、“あなたを優先したい”という愛情表現です。
燻った感情を放置しない
好き同士でもケンカやすれ違いもあるはず、でも、そのあと、食うすぶった感情を放置しないのも、男性なりの本命サインです。「誤解されたくない」「嫌われたくない」という気持ちが強いのでしょう。恋に真剣な男性ほど、自分にとって都合の悪い場面でも、きちんとあなたと向き合おうとします。
感謝を忘れない
男性が何気ない日常の中でも「ありがとう」を言葉にしてくれるのは、好きな女性との関係を“当たり前”に思っていない証拠。そういう男性は、女性の小さな気づかいを決して見逃さず、随時感謝の言葉を返すでしょう。そんな言動に、誠実な愛情がにじみます。
派手なサプライズや甘い言葉がなくても、恋に真剣になった男性は、どんな時も誠実な態度で愛情表現してくれるもの。まさに、それが「本命サイン」なのですよ。
