巨人・矢野謙次巡回打撃コーチが６日、自主練習を行ったリチャード内野手に助言を送った。秋季キャンプ中の休養日だが、ともに休日返上でジャイアンツ球場を訪れた。

２軍打撃チーフコーチから全軍を指導する巡回打撃コーチに配置転換となった矢野氏。リチャードが登録抹消となった６月中旬から約１か月間、ファームで指導していた。「がむしゃらにやっていた今までじゃなく、こうしたらうまくいったなとか、逆にこういう時は打ち損じが多かったというのを１軍でたくさん、体験できた。それを頭の中で整理して、やっていることはすごくいい方向にという風に思う。見てても毎日、いい練習をできてるなと思います」と成長ぶりに目を細めた。

室内のマシン打撃では、リチャードが力みの抜けたスイングで快音を響かせる姿に拍手を送った。「パワーがあって、飛ばせるのは誰もが知っている。あとは対応できる力や選球眼が上がってくれば、おのずと打率もホームランも勝手に全部、上がってくる。そこを上げるためにはどうしたらいいか、と考えながら練習できていると思います」とうなずいた。