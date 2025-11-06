柑橘や花、紅茶の香りが奏でる芋焼酎　炭酸で割ればより爽やかに！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめする香り系焼酎をご紹介します。今回は、鹿児島県・ 阿久根市の製造所『大石酒造』です。

「流流（リュウリュウ）」2200円／900ml『大石酒造』（鹿児島県阿久根市）

香りの成分を科学的に分析・数値化し、白・黒・黄の3種の麹の原酒をバランスよくブレンドした芋焼酎。柑橘系、ラベンダーやバラなどの花、紅茶など様々な香りを表現。炭酸割で爽快に！

最初に花の香り、紅茶や柑橘が続く香りの変化が楽しい！（ライター・井島）

今回参加したメンバー

（井島）芋や黒糖の旨みが強い甘めの焼酎が好み。最近流行のハーブ系にも目覚めつつある

（荒川）最近焼酎を飲み始めた新米編集者。香り系からハマったクチで、今はお湯割りにもお熱

（池田）焼酎への造詣はメンバー1。昔ながらのお湯割りから最近の香り系まで守備範囲も広い

（戎）クラフトビールと焼酎ソーダ割りをこよなく愛す。特にハーブなどを使ったボタニカル系が好み

※画像ギャラリーでは、編集部が厳選したパッと華やか”香り系”焼酎の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、文／井島加恵、池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※価格はすべて購入時の参考価格です。（税込み）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

