92歳・高木ブー「ぼちぼち忙しくなるので」ヘアカットを報告「爽やか」「お若いですぅ」「さっぱりしましたね」
ザ・ドリフターズの高木ブー（92）が5日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットをしたことを報告した。
【写真】「爽やか」 「さっぱりしましたね」ヘアカットを報告し爽やかな笑顔の高木ブー
投稿では、「来週から、ぼちぼち忙しくなるので、今日は髪をカットしてもらいました」とつづり、椅子に座りスタッフの男性と笑顔を見せるツーショットを公開。高木は、ドリフターズのキャラクターがプリントされたグリーンのスウェットを着用し、リラックスした様子がうかがえる。
コメント欄には、「お若いですぅ」「爽やか 素敵です」「ブーちゃんパパお似合いです」「92歳とは思えない元気さ！」「かわいいトレーナー」「風邪流行ってるから気をつけて お体大事にして下さいね」「さっぱりしましたね ブーちゃん今日も大好きです」といった声が寄せられた。
